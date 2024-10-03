Федот Калинин Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федот Калинин

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Калина Васильев

Мать: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Селиверст Федотов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Пимен Федотов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Егор Федотов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Логин Федотов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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