Федот Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Калина Васильев
Мать: Татьяна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Селиверст Федотов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Пимен Федотов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Егор Федотов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Логин Федотов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Смерть
Неизвестно