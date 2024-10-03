Калина Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Василий Петров
Мать: Агафья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Спиридонова
Место жительства
До 1744
Место жительства
С 1744 по 1762
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Федор Калинин
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Федот Калинин
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Место жительства
После 1762
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Прасковья Калинина
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Афимья Калинина
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Захар Калинин
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Майя Меньшая Калинина
Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова
Смерть
1818