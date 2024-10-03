Калина Васильев Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калина Васильев

Место рождения

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1714 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Василий Петров

Мать: Агафья Дементьева

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Спиридонова

Место жительства
До 1744
Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1744 по 1762
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Федор Калинин

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Федот Калинин

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
После 1762
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Прасковья Калинина

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Афимья Калинина

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Захар Калинин

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Майя Меньшая Калинина

Мать ребёнка: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1818
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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