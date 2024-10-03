Татьяна Спиридонова Около 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Спиридонова

Место рождения

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

1707 г.р.

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Спиридон Меркулов

Мать: Аксинья Потапова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Васильев

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Федор Калинин

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Федот Калинин

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Прасковья Калинина

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Афимья Калинина

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Захар Калинин

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Майя Меньшая Калинина

Отец ребёнка: Калина Васильев

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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