Татьяна Спиридонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Спиридон Меркулов
Мать: Аксинья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Федор Калинин
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Федот Калинин
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Прасковья Калинина
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Афимья Калинина
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Захар Калинин
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калина Васильев
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Майя Меньшая Калинина
Отец ребёнка: Калина Васильев
Смерть
Неизвестно