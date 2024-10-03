Аксинья Потапова 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья Потапова

Место рождения

Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Потап Платонов

Мать: не указана

Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Меркулов

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Василий Большой Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Меркулов

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Василий Меньшой Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Меркулов

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Татьяна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Меркулов

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
До 1744
Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1744
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Гаврила Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Меркулов

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1770
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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