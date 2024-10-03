Аксинья Потапова
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Потап Платонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Меркулов
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Василий Большой Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Меркулов
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Василий Меньшой Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Меркулов
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Татьяна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Меркулов
Место жительства
До 1744
Место жительства
С 1744
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Гаврила Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Меркулов
Смерть
1770