Потап Платонов Около 1661 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потап Платонов

Место рождения

Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1707 г.р.
Около 1733 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Платон Спиридонов

Мать: не указана

Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Аксинья Потапова

Мать ребёнка: не указана

Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Никифор

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1744
Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1744
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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