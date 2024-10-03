Потап Платонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Платон Спиридонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Аксинья Потапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Никифор
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1744
Место жительства
С 1744
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно