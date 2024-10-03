Спиридон Меркулов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиОколо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Меркул Спиридонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Потапова
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Василий Большой Спиридонов
Мать ребёнка: Аксинья Потапова
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Василий Меньшой Спиридонов
Мать ребёнка: Аксинья Потапова
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Татьяна Спиридонова
Мать ребёнка: Аксинья Потапова
Место жительства
До 1744
Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1744
Смерть
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Гаврила Спиридонов
Мать ребёнка: Аксинья Потапова