Спиридон Меркулов Около 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридон Меркулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Около 1749

Пол

Мужской

Отец

1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Меркул Спиридонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Потапова

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Василий Большой Спиридонов

Мать ребёнка: Аксинья Потапова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Василий Меньшой Спиридонов

Мать ребёнка: Аксинья Потапова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Татьяна Спиридонова

Мать ребёнка: Аксинья Потапова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
До 1744
Уречное, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1744
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1749
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Гаврила Спиридонов

Мать ребёнка: Аксинья Потапова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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