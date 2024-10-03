Федор Калинин Около 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Калинин

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Калина Васильев

Мать: Татьяна Спиридонова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Тимофей Большой Федоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Меньшой Федоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1833
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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