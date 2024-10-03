Федор Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Калина Васильев
Мать: Татьяна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Смерть
1833