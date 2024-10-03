Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селиверст Федотов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Василиса Селиверстова
Отец ребёнка: Селиверст Федотов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Павел Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Федотов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Андрей Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Федотов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Авдотья Селиверстова
Отец ребёнка: Селиверст Федотов
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Уар Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Федотов
Смерть
Неизвестно