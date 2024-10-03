Матрена Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверст Федотов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Василиса Селиверстова

Отец ребёнка: Селиверст Федотов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Павел Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Федотов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Андрей Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Федотов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Селиверстова

Отец ребёнка: Селиверст Федотов

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Уар Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Федотов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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