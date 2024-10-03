Стефан Евплов Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефан Евплов

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Евпл Гаврилов

Мать: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Селиверстова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Василиса Селиверстова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Петр Стефанов

Мать ребёнка: Василиса Селиверстова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лободанова Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Василиса Селиверстова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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