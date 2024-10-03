Стефан Евплов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Евпл Гаврилов
Мать: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Василиса Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Петр Стефанов
Мать ребёнка: Василиса Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лободанова Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Василиса Селиверстова
Смерть
Неизвестно