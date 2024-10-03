Лободанова Анастасия Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Стефан Евплов
Мать: Василиса Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: (Лободанова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.01.1872
Сын: Лободанов Максим Александрович
Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лободанов Исидор Александров
Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лободанов Ефим Александров
Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно