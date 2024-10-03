Лободанова Анастасия Стефанова Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лободанова Анастасия Стефанова

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Стефан Евплов

Мать: Василиса Селиверстова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лободанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: (Лободанова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Лободанов Максим Александрович

Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лободанов Исидор Александров

Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лободанов Ефим Александров

Отец ребёнка: Лободанов Александр Дмитриевич

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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