Угодчиков Степан Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Арсений Иванович
Мать: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Угодчиков Михаил Степанович
Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Угодчиков Иван Степанович
Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1913
Сын: Угодчиков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно