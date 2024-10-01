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Угодчиков Степан Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Арсений Иванович

Мать: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Угодчиков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Угодчиков Иван Степанович

Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Угодчиков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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