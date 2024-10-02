Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Место рождения

Дерино, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Михаил Ивойлов

Мать: не указана

Дерино, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Угодчиков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Угодчиков Иван Степанович

Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Угодчиков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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