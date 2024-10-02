Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Михаил Ивойлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Угодчиков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Угодчиков Иван Степанович
Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
27.01.1913
Сын: Угодчиков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Угодчиков Степан Арсентьевич
Смерть
Неизвестно