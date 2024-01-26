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Угодчиков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Угодчиков Степан Арсентьевич

Мать: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угодчикова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Угодчиков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Угодчикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Угодчиков Павел Иванович

Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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