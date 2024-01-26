Угодчиков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угодчикова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Угодчиков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Угодчикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Угодчикова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно