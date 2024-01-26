Угодчиков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Угодчикова Татьяна Мизайловна
Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Угодчиков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Угодчикова Александра (Анна) Михайловна
Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Угодчикова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Угодчиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно