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Угодчиков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Угодчиков Степан Арсентьевич

Мать: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угодчикова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Угодчикова Татьяна Мизайловна

Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Угодчиков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Угодчикова Александра (Анна) Михайловна

Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Угодчикова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Угодчиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Угодчикова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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