Угодчикова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Угодчикова Татьяна Мизайловна
Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Угодчиков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Угодчикова Александра (Анна) Михайловна
Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Угодчикова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Угодчиков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно