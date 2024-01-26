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Угодчикова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угодчиков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Угодчикова Татьяна Мизайловна

Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Угодчиков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Угодчикова Александра (Анна) Михайловна

Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Угодчикова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Угодчиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Угодчиков Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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