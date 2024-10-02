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Михаил Ивойлов

Место рождения

Дерино, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Йов Никитин

Мать: не указана

Дерино, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния
Военная служба
Около 1855
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Дерино, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Потехин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Потехин Фëдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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