Михаил Ивойлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Йов Никитин
Мать: не указана
Военная служба
Около 1855
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Угодчикова (Потехина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Потехин Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно