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Потехин Фëдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Михаил Ивойлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Потехин Александр Фëдорович

Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Потехин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
?.12.1930

Дочь: Потехина Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна

Смерть
Неизвестно

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