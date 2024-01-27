Потехин Фëдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Михаил Ивойлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Потехин Александр Фëдорович
Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
14.03.1925
Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
?.12.1930
Дочь: Потехина Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Потехина Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно