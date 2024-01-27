Потехина Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1889
Дата смерти19.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Потехин Александр Фëдорович
Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1925
Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1930
Дочь: Потехина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович
Смерть
19.01.1978