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Потехина Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1889

Дата смерти

19.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потехин Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Потехин Александр Фëдорович

Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Потехин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович

Рождение ребёнка
?.12.1930

Дочь: Потехина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Потехин Фëдор Михайлович

Смерть
19.01.1978

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