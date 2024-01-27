Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Угодчиков Степан Арсентьевич

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Смерть
Неизвестно

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