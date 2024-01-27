Матрена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Арсентьевич
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Угодчиков Степан Арсентьевич
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Смерть
Неизвестно