Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Арсеньева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Арсентьевич
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Угодчиков Степан Арсентьевич
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Смерть
Неизвестно