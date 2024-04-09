Арсений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Арсеньева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Арсентьевич

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Угодчиков Степан Арсентьевич

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Смерть
Неизвестно

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