Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Яков Якимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Михаил Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Арсений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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