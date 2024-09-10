Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Яков Якимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кирилл Яковлев
Мать ребёнка: Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Михаил Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Арсений Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно