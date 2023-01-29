Елютин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1840 ст.
Дата смерти12.01.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840 ст.
Крещение
25.10.1840 ст.
восприемники: помещик с. Неретино Ряжского уезда подпоручик Александр Федосеев и дворянская дочь д. Наземная Екатерина Александровна
Бракосочетание
Около 1860 ст.
Жена: Елютина Надежда Петровна
Образование
До 1863 ст.
Рязанская гимназия
Работа или профессия
С 27.11.1863 ст.
поступил в канцелярию ярославского губернатора канцеляристом
Работа или профессия
С 04.08.1866 ст.
причислен к Рязанской Казенной Палате
Работа или профессия
С 01.09.1866 ст.
определен помощником столоначальника отделения
Работа или профессия
С 13.09.1866
пожалован в коллежские регистраторы
Работа или профессия
15.11.1866 ст.
и.д. надзирателя Александровского воспитательного заведения
Работа или профессия
15.02.1867 ст.
утвержден в должности надзирателя
Работа или профессия
08.06.1867 ст.
по выборам утвержден дворянским заседателем от Скопинского уезда
Рождение ребёнка
27.06.1868
Сын: Елютин Александр Павлович
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна
Работа или профессия
С 10.01.1869 ст.
перемещен дворянским заседателем в Скопинскую Дворянскую Опеку
Рождение ребёнка
16.09.1869
Дочь: Елютина Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1871
Дочь: Дмитриева (Елютина) София Павловна
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна
Работа или профессия
С 09.11.1871 ст.
пожалован в губернские секретари 9.11.1871 жалованье получал 400 руб. в год
Рождение ребёнка
12.08.1873
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1874 ст.
Дочь: Попова (Елютина) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна
Смерть
12.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1876
Мать ребёнка: Елютина Надежда Петровна