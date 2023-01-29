Елютин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Александра Александровна
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Вера Александровна
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
За ним состояли 14 душ и 30 дес. земли в д. Прибытки и д. Кумино Скопинского уезда
Место жительства
Неизвестно
За ним состояли 14 душ и 30 дес. земли в д. Прибытки и д. Кумино Скопинского уезда
Военная служба
С 01.04.1816 ст.
В службу вступил подпрапорщиком в Муромский пехотный полк
Военная служба
08.08.1816 ст.
Муромский пехотный полк произведен в протупей-прапорщики
Военная служба
04.05.1818 ст.
Муромский пехотный полк произведен в прапорщики
Военная служба
С 29.04.1819 ст.
Муромский пехотный полк произведен в подпоручики
Военная служба
С 21.06.1821 ст.
Муромский пехотный полк произведен в поручики
Военная служба
С 13.03.1825
Муромский пехотный полк уволен по домашним обстоятельствам штабс-капитан
Рождение ребёнка
04.10.1831
Сын: Елютин Константин Александрович
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Елютин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Рождение ребёнка
06.02.1837
Сын: Елютин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Рождение ребёнка
20.10.1840 ст.
Сын: Елютин Павел Александрович
Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна
Смерть
Неизвестно