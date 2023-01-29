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Елютин Александр Иванович

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Елютин Иван Никитич

Мать: Елютина Елизавета Васильевна

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Александра Александровна

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Вера Александровна

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елютина Татьяна Иродионовна

Прибытки, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
За ним состояли 14 душ и 30 дес. земли в д. Прибытки и д. Кумино Скопинского уезда
Место жительства
Неизвестно
Прибытки, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
За ним состояли 14 душ и 30 дес. земли в д. Прибытки и д. Кумино Скопинского уезда
Военная служба
С 01.04.1816 ст.
В службу вступил подпрапорщиком в Муромский пехотный полк
Военная служба
08.08.1816 ст.
Муромский пехотный полк произведен в протупей-прапорщики
Военная служба
04.05.1818 ст.
Муромский пехотный полк произведен в прапорщики
Военная служба
С 29.04.1819 ст.
Муромский пехотный полк произведен в подпоручики
Военная служба
С 21.06.1821 ст.
Муромский пехотный полк произведен в поручики
Военная служба
С 13.03.1825
Муромский пехотный полк уволен по домашним обстоятельствам штабс-капитан
Рождение ребёнка
04.10.1831

Сын: Елютин Константин Александрович

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Елютин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Рождение ребёнка
06.02.1837

Сын: Елютин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Рождение ребёнка
20.10.1840 ст.

Сын: Елютин Павел Александрович

Мать ребёнка: Елютина Татьяна Иродионовна

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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