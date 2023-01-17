Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
03.01.1819
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
03.09.1820
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
За ней в 1804 состояло 8 душ в д. Прибытки Скопинского у.
Смерть
Неизвестно