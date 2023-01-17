Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Елютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Елютин Василий Иванович

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Рождение ребёнка
03.01.1819

Сын: Елютин Василий Иванович

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Рождение ребёнка
03.09.1820

Сын: Елютин Павел Иванович

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Елютин Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
За ней в 1804 состояло 8 душ в д. Прибытки Скопинского у.
Смерть
Неизвестно
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