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Елютин Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1831

Отец: Елютин Александр Иванович

Мать: Елютина Татьяна Иродионовна

Крещение
12.10.1831
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
в с. Кумино Скопинского у.; восприемники: помещик д. Строилово штабс-капитан Павел Александрович Перов и Александра Ивановна Е. Губернский секретарь. 16.10.1844 с братьями Сергеем, Дмитрием, и Павлом ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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