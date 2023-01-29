Елютин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1831
Крещение
12.10.1831
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
в с. Кумино Скопинского у.; восприемники: помещик д. Строилово штабс-капитан Павел Александрович Перов и Александра Ивановна Е. Губернский секретарь. 16.10.1844 с братьями Сергеем, Дмитрием, и Павлом ... Показать все
Смерть
Неизвестно