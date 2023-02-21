Татьяна Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иродионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1831

Сын: Елютин Константин Александрович

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Елютин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1837

Сын: Елютин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1840

Сын: Елютин Павел Александрович

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Александра Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Вера Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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