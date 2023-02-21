Татьяна Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1831
Сын: Елютин Константин Александрович
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Елютин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1837
Сын: Елютин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1840
Сын: Елютин Павел Александрович
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Александра Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Вера Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно