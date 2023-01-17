Елютин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1837
Дата смерти23.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1837
Отец: Елютин Александр Иванович
Мать: Татьяна Иродионовна
Крещение
15.02.1837
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
с. Кумино Скопинского у.; восприемники: канцелярист Скопинского Уездного Суда Василий Матвеев и Александра Ивановна Е.;
Рождение ребёнка
21.07.1861
Дочь: Елютина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Н.
Рождение ребёнка
17.08.1873
Сын: Елютин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1875
Дочь: Елютина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1878
Сын: Елютин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Елютина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Н.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор. Воспитывался в доме родителей. В службу вступил во 2-й учебный стрелковый полк 3.05.1855; переведен в Новгородский гарнизонный батальон 5.06.1855; перемещен в Рязанский гарнизонны... Показать все
Смерть
23.08.1882
Похороны
25.08.?
Москва, город федерального значения Москва