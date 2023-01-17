Елютин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1837

Дата смерти

23.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1837

Отец: Елютин Александр Иванович

Мать: Татьяна Иродионовна

Крещение
15.02.1837
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
с. Кумино Скопинского у.; восприемники: канцелярист Скопинского Уездного Суда Василий Матвеев и Александра Ивановна Е.;
Рождение ребёнка
21.07.1861

Дочь: Елютина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Н.

Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Елютин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1875

Дочь: Елютина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Елютин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Елютина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Буковская Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Н.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буковская Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор. Воспитывался в доме родителей. В службу вступил во 2-й учебный стрелковый полк 3.05.1855; переведен в Новгородский гарнизонный батальон 5.06.1855; перемещен в Рязанский гарнизонны... Показать все
Смерть
23.08.1882
Похороны
25.08.?
Москва, город федерального значения Москва
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