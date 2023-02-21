Буковская Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1873
Сын: Елютин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1875
Дочь: Елютина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
02.12.1878
Сын: Елютин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Елютина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно