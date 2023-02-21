Буковская Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буковская Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Елютин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
12.08.1875

Дочь: Елютина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Елютин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Елютина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Елютин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
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