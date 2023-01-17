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Елютин Александр Павлович

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Место рождения

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.06.1868

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1868

Отец: Елютин Павел Александрович

Мать: Надежда Петровна

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
28.10.1868
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Покровская церковь г. Скопина
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елютина Александра Александровна

Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елютина Антонина Александровна

Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елютина Елена Александровна

Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елютина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихаревская Зинаида Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Народный заседатель
Смерть
1922
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