Елютин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1868
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1868
Отец: Елютин Павел Александрович
Мать: Надежда Петровна
Крещение
28.10.1868
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Покровская церковь г. Скопина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елютина Александра Александровна
Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елютина Антонина Александровна
Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елютина Елена Александровна
Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елютина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Лихаревская Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Народный заседатель
Смерть
1922