Лихаревская Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихаревская Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лихаревский Василий Сергеевич

Мать: Рясина Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елютина Александра Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елютина Антонина Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елютина Елена Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елютина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно
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