Лихаревская Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елютина Александра Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елютина Антонина Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елютина Елена Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елютина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Елютин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно