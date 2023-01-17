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Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1868

Сын: Елютин Александр Павлович

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1869

Дочь: Елютина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.09.1871

Дочь: Елютина София Павловна

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1873

Сын: Елютин Николай Павлович

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Елютина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Елютин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Дворянский титул
28.02.1903
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Павел Александрович

Смерть
1918
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