Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1868
Сын: Елютин Александр Павлович
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1869
Дочь: Елютина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1871
Дочь: Елютина София Павловна
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1873
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Елютина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1876
Отец ребёнка: Елютин Павел Александрович
Дворянский титул
28.02.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918