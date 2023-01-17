Елютин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения12.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1873
Отец: Елютин Павел Александрович
Мать: Надежда Петровна
Дворянский титул
25.01.1878
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елютина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Полуянова Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно