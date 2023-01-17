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Елютин Николай Павлович

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Место рождения

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1873

Отец: Елютин Павел Александрович

Мать: Надежда Петровна

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Дворянский титул
25.01.1878
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елютина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Полуянова Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова Ольга Федоровна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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