Елютина (Полуянова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютина (Полуянова) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Николай Павлович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елютина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Елютин Николай Павлович

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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