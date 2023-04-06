Елютина (Полуянова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елютина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Елютин Николай Павлович
Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область