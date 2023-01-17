Елютина Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874
Отец: Елютин Павел Александрович
Мать: Надежда Петровна
Крещение
11.10.1874
Пятницкая церковь
Дворянский титул
16.05.1886
Рождение ребёнка
19.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинников Дмитрий
Отец ребёнка: Блинников -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинников -
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно