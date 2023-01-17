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Елютина Екатерина Павловна

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Место рождения

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874

Отец: Елютин Павел Александрович

Мать: Надежда Петровна

Кумино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
11.10.1874
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Пятницкая церковь
Дворянский титул
16.05.1886
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинников Дмитрий

Отец ребёнка: Блинников -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинников -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
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