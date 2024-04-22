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Сухов Федор Никитин

Место рождения

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.02.1777

Дата смерти

10.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1777

Отец: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Мать: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
02.06.1801

Сын: Сухов Петр Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
02.01.1804

Сын: Сухов Василий Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
07.03.1805

Сын: Сухов Василий 2 Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Карташева Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
17.06.1810

Сын: Сухов Иван Федорович

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
24.10.1812

Сын: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Волкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Сухов Ассикрат? Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Анна Леонтьева

Смерть
10.01.1835
57 горячка
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