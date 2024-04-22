Сухов Федор Никитин
Место рождения
Дата рождения01.02.1777
Дата смерти10.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1777
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
02.06.1801
Сын: Сухов Петр Федоров
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
02.01.1804
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
07.03.1805
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Карташева Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
17.06.1810
Сын: Сухов Иван Федорович
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
24.10.1812
Сын: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Волкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
01.04.1821
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Анна Леонтьева
Смерть
10.01.1835
57 горячка