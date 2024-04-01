Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1812
Дата смерти11.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1812
Отец: Сухов Федор Никитин
Мать: Сухова Анна Леонтьева
Бракосочетание
05.02.1837
В.П.Сорокин, Николай Григорьев Белов, Андрей Никитин Сухов
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1843
Сын: Сухов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
71 год
Рождение ребёнка
28.05.1848
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Василий Климентов Сухов
Рождение ребёнка
27.04.1851
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.06.1854
Сын: Сухов Варфоломей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сухов Петр Трубач Ст. Полуденной Дмитриев
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Раиса Дмитриева
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна
Смерть
11.04.1884
71 год, от старости