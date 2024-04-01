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Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1812

Дата смерти

11.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1812

Отец: Сухов Федор Никитин

Мать: Сухова Анна Леонтьева

Бракосочетание
05.02.1837

Жена: Сухова Екатерина Алексеевна

В.П.Сорокин, Николай Григорьев Белов, Андрей Никитин Сухов
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Сухов Филипп Дмитриев

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1843

Сын: Сухов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

71 год
Рождение ребёнка
28.05.1848

Сын: Сухов Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Василий Климентов Сухов
Рождение ребёнка
27.04.1851

Сын: Сухов Симеон Дмитриев

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.06.1854

Сын: Сухов Варфоломей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сухов Петр Трубач Ст. Полуденной Дмитриев

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Раиса Дмитриева

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Алексеевна

Смерть
11.04.1884
71 год, от старости
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