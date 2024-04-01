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Агаркова Раиса Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Мать: Сухова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1863

Сын: Агарков Василий Александров

Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Устинья Александрова

Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев

Рождение ребёнка
01.04.1872

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев

Рождение ребёнка
26.11.1877

Сын: Агарков Стефан Казак Выс. Ганькинского Александров

Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Александр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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