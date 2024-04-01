Агаркова Раиса Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1863
Сын: Агарков Василий Александров
Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Устинья Александрова
Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
01.04.1872
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1877
Сын: Агарков Стефан Казак Выс. Ганькинского Александров
Отец ребёнка: Агарков Александр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно