Сухова (Щеглова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1837
В.П.Сорокин, Николай Григорьев Белов, Андрей Никитин Сухов
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Рождение ребёнка
19.10.1843
Сын: Сухов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
71 год
Рождение ребёнка
28.05.1848
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Василий Климентов Сухов
Рождение ребёнка
27.04.1851
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Рождение ребёнка
05.06.1854
Сын: Сухов Варфоломей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сухов Петр Трубач Ст. Полуденной Дмитриев
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Раиса Дмитриева
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Смерть
Неизвестно