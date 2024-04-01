Сухова (Щеглова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Щеглова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Алексей Уряд. 2 Кл.Р. Плосского Иванович

Мать: Щеглова Параскева Стефанова

Бракосочетание
05.02.1837

Муж: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

В.П.Сорокин, Николай Григорьев Белов, Андрей Никитин Сухов
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Сухов Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Рождение ребёнка
19.10.1843

Сын: Сухов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

71 год
Рождение ребёнка
28.05.1848

Сын: Сухов Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Василий Климентов Сухов
Рождение ребёнка
27.04.1851

Сын: Сухов Симеон Дмитриев

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Рождение ребёнка
05.06.1854

Сын: Сухов Варфоломей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сухов Петр Трубач Ст. Полуденной Дмитриев

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Раиса Дмитриева

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Смерть
Неизвестно
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