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Агарков Александр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1834

Отец: Агарков Яков Урядник Редута Ганькино Петров

Мать: Агаркова Анфиса Васильева

Рождение ребёнка
30.01.1863

Сын: Агарков Василий Александров

Мать ребёнка: Агаркова Раиса Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Устинья Александрова

Мать ребёнка: Агаркова Раиса Дмитриева

Рождение ребёнка
01.04.1872

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Агаркова Раиса Дмитриева

Рождение ребёнка
26.11.1877

Сын: Агарков Стефан Казак Выс. Ганькинского Александров

Мать ребёнка: Агаркова Раиса Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Раиса Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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