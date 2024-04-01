Сухова Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти07.03.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
02.06.1801
Сын: Сухов Петр Федоров
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
02.01.1804
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
07.03.1805
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Карташева Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
17.06.1810
Сын: Сухов Иван Федорович
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
24.10.1812
Сын: Сухов Дмитрий Урядник Федоров
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Волкова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Рождение ребёнка
01.04.1821
Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Федор Никитин
Смерть
07.03.1853
75 лет, от старости