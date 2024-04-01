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Сухова Анна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

07.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
02.06.1801

Сын: Сухов Петр Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
02.01.1804

Сын: Сухов Василий Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
07.03.1805

Сын: Сухов Василий 2 Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Карташева Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
17.06.1810

Сын: Сухов Иван Федорович

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
24.10.1812

Сын: Сухов Дмитрий Урядник Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Волкова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Сухов Ассикрат? Федоров

Отец ребёнка: Сухов Федор Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Федор Никитин

Смерть
07.03.1853
75 лет, от старости
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