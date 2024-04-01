Сухих (Суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПо 1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Суханов Федор
Рождение ребёнка
01.05.1774
Сын: Сухов Иван Никитин
Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Рождение ребёнка
01.02.1777
Сын: Сухов Федор Никитин
Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Рождение ребёнка
11.08.1779
Сын: Сухов Андрей Никитин
Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ланкова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Рождение ребёнка
23.06.1784
Дочь: Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1798