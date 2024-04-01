Сухих (Суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

По 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Суханов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1774

Сын: Сухов Иван Никитин

Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.02.1777

Сын: Сухов Федор Никитин

Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.08.1779

Сын: Сухов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ланкова Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Рождение ребёнка
23.06.1784

Дочь: Агрипина Никитина

Мать ребёнка: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Смерть
По 1798
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