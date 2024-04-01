Сухов Андрей Никитин
Место рождения
Дата рождения11.08.1779
Дата смерти22.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1779
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Военная служба
Неизвестно
Капрал в 1810
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Сухова) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна
Бракосочетание
Около 1800
Жена: Сухова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
03.01.1805
Рождение ребёнка
10.04.1810
Рождение ребёнка
01.06.1811
Сын: Сухов Иван Андреев
Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
06.07.1812
Дочь: (Сухова) Марфа Андреева
Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.10.1813
Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Смерть
22.08.1842
63 года чахотка