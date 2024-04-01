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Сухов Андрей Никитин

Место рождения

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

11.08.1779

Дата смерти

22.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1779

Отец: Сухих (Суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Мать: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Военная служба
Неизвестно
Капрал в 1810
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Сухова) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Бракосочетание
Около 1800

Жена: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
03.01.1805

Сын: Сухов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
10.04.1810

Сын: Сухов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.06.1811

Сын: Сухов Иван Андреев

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
06.07.1812

Дочь: (Сухова) Марфа Андреева

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
05.10.1813

Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сухов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Анна Семеновна

Смерть
22.08.1842
63 года чахотка

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