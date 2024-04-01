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Сухова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
03.01.1805

Сын: Сухов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
10.04.1810

Сын: Сухов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
01.06.1811

Сын: Сухов Иван Андреев

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
06.07.1812

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
05.10.1813

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сухов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно
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