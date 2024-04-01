Сухова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин
Бракосочетание
Около 1800
Муж: Сухов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
03.01.1805
Рождение ребёнка
10.04.1810
Рождение ребёнка
01.06.1811
Сын: Сухов Иван Андреев
Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
06.07.1812
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
05.10.1813
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1815
Смерть
Неизвестно