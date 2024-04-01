Болобанов Семен Крестьянин Красноярской Волости Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болобанов Семен Крестьянин Красноярской Волости Иванов

Место рождения

г. Ржев?

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

из посадских переселился до 1782
Бракосочетание
До 1777

Жена: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Болобанова) Анна Семенова

Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1785

Сын: Болобанов Трофим Семенов

Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Болобанов Николай Семенов

Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Смерть
До 1825

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