Болобанов Семен Крестьянин Красноярской Волости Иванов
Место рожденияг. Ржев?
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
из посадских переселился до 1782
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Болобанова) Анна Семенова
Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1785
Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова
Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Болобанов Николай Семенов
Мать ребёнка: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова
Смерть
До 1825