Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Болобанов Семен Крестьянин Красноярской Волости Иванов

Мать: Балобанова (Пинегина) Федора Симонова

Бракосочетание
28.01.1825

Муж: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Крестьянская дочь, умершего крестьянина Красноярской волости 31 год
Рождение ребёнка
06.02.1826

Дочь: (Бородихина) Агафья Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
24.03.1828

Сын: Бородихин Иван Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
05.11.1830

Сын: Бородихин Михаил Уряд. Ст. Полуденной Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Сорокина (Бородихина) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Восприемники Андрей Осипов Богословцев, и урядника Василия Богунова жена Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
30.?.1835

Сын: Бородихин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бородихин Николай 2 Афанасьев

Андрей Никитин Сухов, Василия Клим Сухова жена Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости

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