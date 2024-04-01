Бородихин Николай 2 Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородихин Николай 2 Афанасьев

Бородихин Николай 2 Афанасьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1798

Дата смерти

21.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1798

Отец: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов

Мать: Бородихина (Афанасьева) Анисья Васильева

Бракосочетание
28.01.1825

Жена: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Крестьянская дочь, умершего крестьянина Красноярской волости 31 год
Рождение ребёнка
06.02.1826

Дочь: (Бородихина) Агафья Николаева

Мать ребёнка: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
24.03.1828

Сын: Бородихин Иван Николаев

Мать ребёнка: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
05.11.1830

Сын: Бородихин Михаил Уряд. Ст. Полуденной Николаев

Мать ребёнка: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Сорокина (Бородихина) Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Восприемники Андрей Осипов Богословцев, и урядника Василия Богунова жена Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
30.?.1835

Сын: Бородихин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Бородихина (Балобанова) Анастасия Семенова

Андрей Никитин Сухов, Василия Клим Сухова жена Анна Васильевна
Военная служба
25.12.1844
Уволенный от службы, из резерва
Смерть
21.03.1874
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Отставной казак 75 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.