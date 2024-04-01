Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

17.07.1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1774

Сын: Сухов Иван Никитин

Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.02.1777

Сын: Сухов Федор Никитин

Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.08.1779

Сын: Сухов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ланкова Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Рождение ребёнка
23.06.1784

Дочь: Агрипина Никитина

Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Смерть
17.07.1811
58 лет
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