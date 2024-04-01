Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти17.07.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1774
Сын: Сухов Иван Никитин
Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Рождение ребёнка
01.02.1777
Сын: Сухов Федор Никитин
Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Рождение ребёнка
11.08.1779
Сын: Сухов Андрей Никитин
Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Казака Максима Ускова жена Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ланкова Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Рождение ребёнка
23.06.1784
Дочь: Агрипина Никитина
Отец ребёнка: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1811
58 лет