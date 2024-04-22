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Сухов Иван Никитин

Место рождения

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.05.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1774

Отец: Сухих (суханов) Никита Казак Р. Чистого Федоров

Мать: Сухова Ирина Казачья Вдова Никифорова

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
После 1794

Жена: Сухова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов

Мать ребёнка: Сухова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сухов Николай Иванов

Мать ребёнка: Сухова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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