Сухов Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения01.05.1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1774
Бракосочетание
После 1794
Жена: Сухова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Мать ребёнка: Сухова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Сухов Николай Иванов
Мать ребёнка: Сухова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно