Сухова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова Анна Яковлевна

Сухова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1794

Муж: Сухов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов

Отец ребёнка: Сухов Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сухов Николай Иванов

Отец ребёнка: Сухов Иван Никитин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.