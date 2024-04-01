Сухова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1794
Муж: Сухов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Отец ребёнка: Сухов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Сухов Николай Иванов
Отец ребёнка: Сухов Иван Никитин
Смерть
Неизвестно