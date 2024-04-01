Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сухов Иван Никитин

Мать: Сухова Анна Яковлевна

Бракосочетание
22.01.1825

Жена: Сухова Дарья Савина

М. 23 Ж. 23 Федор, Семен Суховы, Федор Мухин, Василий Богунов
Рождение ребёнка
24.?.1825

Сын: Сухов Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина

Василий Сорокин жена Николая Бородихина Настасья семенова
Рождение ребёнка
23.10.1826

Сын: Сухов Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина

Рождение ребёнка
11.03.1828

Сын: Сухов Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина

Григорий 2 Белов, Огрофена Алеесеева
Рождение ребёнка
25.?.1829

Сын: Сухов Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина

Смерть
Неизвестно
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