Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Сухов Иван Никитин
Мать: Сухова Анна Яковлевна
Бракосочетание
22.01.1825
Жена: Сухова Дарья Савина
М. 23 Ж. 23 Федор, Семен Суховы, Федор Мухин, Василий Богунов
Рождение ребёнка
24.?.1825
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Василий Сорокин жена Николая Бородихина Настасья семенова
Рождение ребёнка
23.10.1826
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Рождение ребёнка
11.03.1828
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Григорий 2 Белов, Огрофена Алеесеева
Рождение ребёнка
25.?.1829
Мать ребёнка: Сухова Дарья Савина
Смерть
Неизвестно